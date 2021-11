Weekend weer vol ongelukken en gewonden

2 Gedeeld

Bij de Julianabrug | Foto’s Èxtra

WILLEMSTAD – Opnieuw telde het weekend een groot aantal ongelukken en gewonden in het verkeer. Op de Julianabrug knalden negentien auto’s op elkaar nadat er een file op de afrit naar de Arubastraat ontstond als gevolg van een ongeluk daar.

Bij dit ngeluk vielen verschillende gewonden. De chauffeur helemaal achteraan wist de file te ontwijken, maar knalde met hoge snelheid op een lasapparaat van MBO, die onderhoud pleegt aan de brug. De chauffeur is door de brandweer uit de auto gezaagd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Vlak voor de Julianabrug was tegelijkertijd een derde ongeluk, waarbij vier gewonden vielen. Eén auto kwam op zijn zijkant terecht. De brandweer moest er aan te pas komen om de chauffeur uit zijn benader positie te bevrijden. De bestuurder is in kritieke toestand opgenomen in het CMC.

Op de Schottegatweg-west, verloor zaterdagmiddag een chauffeur de macht over het stuur en knalde tegen een kar vol met autobanden. Zowel de bestuurder als de passagier moesten naar het ziekenhuis. Ter hoogte van post 5, ook op de Schottegatweg-west verloor een chauffeur de macht over het stuur en reed zijn auto total-loss. De schade was aanzienlijk.

Op de kaminda Wilfrido Hermans raakte een motorrijder gewond nadat een auto voor hem de weg op stak zonder voorrang te verlenen. De motorrijder is naar het CMC gebracht voor geavanceerde medische behandeling.

Cijfers

Dagelijks botsen er op Curaçao meer dan 42 voertuigen op elkaar, bij 26 ongelukken. Daarbij raken gemiddeld acht mensen gewond.

De kans om op Curaçao betrokken te raken bij een ongeluk was vorig jaar ruim 16 procent. Dat is een op de zes voertuigen.