Weekendhuizen Lagun tappen illegaal water en stroom van Aqualectra

WILLEMSTAD – Weekendhuizen op Lagun tappen illegaal water en stroom af. Dat blijkt na verschillende controles die Aqualectra gisteren uitvoerde in het dorpje aan zee. Niet alle huizen zijn gecontroleerd. Ook vandaag gaat de water- en stroomleverancier daar mee door.

Tijdens de actie in Lagun werden vier adressen gevonden waar stroomdiefstal plaatsvond, op drie adressen werd waterdiefstal geconstateerd en op één adres werd vastgesteld dat de klant zichzelf illegaal had heraangesloten nadat deze was afgesloten wegens wanbetaling.

Boete

De illegale aansluitingen zijn losgekoppeld van het Aqualectra-netwerk. De eigenaren van de weekendhuizen moeten nu de juiste stappen zetten en contact opnemen met Aqualectra om hun water- en stroomaansluitingen op een legale manier te laten herstellen.

De vier klanten hebben een boete gekregen van duizend gulden. Voor eventuele heraansluiting moet tweehonderdvijftig gulden worden betaald.

Volgens Aqualectra lijden de goeden hier onder de slechten. “Er is echter een groep mensen in onze gemeenschap die illegale acties onderneemt door zich illegaal aan te sluiten op het Aqualectra-netwerk”, aldus een persverklaring.

Methode

Aqualectra heeft haar controlemethoden aangepast. Waar voorheen alleen de meter werd gecontroleerd en administratieve maatregelen werden genomen, wordt nu de stroom afgesloten of het water afgesloten totdat de klant naar Aqualectra komt om het probleem op te lossen en eventuele openstaande rekeningen te betalen.

De medewerking van de klanten is hierbij noodzakelijk. Als de klant niet meewerkt, kan Aqualectra conform de bepalingen in de aansluitovereenkomst de watertoevoer, de stroomtoevoer of beide stopzetten totdat alles volgens de regels is geïnstalleerd en openstaande rekeningen zijn betaald.