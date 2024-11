Algemeen Weer aanpassing in vuilophaalroutes door Selikor Dick Drayer 01-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Selikor heeft aangekondigd dat er deze week opnieuw aangepaste ophaalroutes zijn voor het huisvuil op Curaçao. Deze aanpassing is bedoeld om alle wijken, met name die waar het vuilnis vorige week niet is opgehaald, alsnog van dienst te zijn. Technische problemen met vuilniswagens is de oorzaak van de achterstanden.

Volgens Selikor worden de wijken die normaal op dinsdag aan de beurt zijn, uiterlijk vandaag bediend. Voor de wijken die normaal op woensdag aan de beurt zijn, is de inzameling gepland tussen vandaag, donderdag, en vrijdag.

Om de achterstand volledig weg te werken, werkt het team van Selikor ook op zaterdag en zondag om de ophaalroutes van donderdag en vrijdag af te ronden. Het personeel zet zich volgens Selikor maximaal in om ervoor te zorgen dat alle wijken deze week van dienst worden voorzien.

