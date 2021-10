Weer coronapatiënt overleden in het CMC op Curaçao

28 Gedeeld

Er is vandaag opnieuw een coronaslachtoffer gevallen. De patiënt overleed in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 164 mensen overleden op Curaçao aan de gevolgen van het virus.

Zeventien mensen zijn positief getest op een total van 1829 afgenomen testen. Een laag testratio derhalve van 0,9 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames staat op 22, twaalf patiënten liggen op de intensive care. Dertig patiënten mogen vandaag uit isolatie, al naar gelang hun ziektebeeld gaan zij nu revalideren.

Het totaal aantal actieve cases op Curaçao is 379. Veertien minder dan zaterdag.