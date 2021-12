Weer covid aan boord Cruiseschip

16 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er is alweer een coronabesmetting ontdekt op een cruiseschip dat aangemeerd lag bij Curaçao. Het gaat dit keer om de Riviera van rederij Oceana Cruises. Dat meldt de Amigoe vandaag.

Vanmorgen vroeg meerde het schip aan in Otrobanda en vond er volgens protocol een assessment plaats door CPA en het epidemiologisch team. Alle passagiers en bemanning blijven aan boord tot de cruise op 4 januari voorbij is. De 1200 passagiers stapten op 23 december op in Miami, daarna werden bezoeken gebracht aan Aruba en Bonaire.

