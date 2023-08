Weer een warme week op komst op Curaçao

WILLEMSTAD – Net als vorige week zal het deze week ook weer warm worden op Curaçao. De temperatuur kan oplopen naar 35 graden Celsius, volgens Caribbean Weather Center.

Tot en met donderdag is er sprake van stabiel zonnig weer. Ook zal er in de eerste dagen van de week weinig tot geen saharastof aanwezig zijn. De wind is over het algemeen matig tot krachtig en komt uit het oosten.

Vanaf vrijdag nadert een tropische golf de regio. Deze zal ten noorden van de ABC-eilanden voorbij trekken. Dit kan vanaf vrijdag en in het weekend leiden tot een wat hogere kans op lokale buien, eventueel met onweer.

