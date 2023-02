Weer gedetineerde gevlucht uit Vreemdelingenopvang Detentiecentrum 

WILLEMSTAD – Een ongedocumenteerde gedetineerde is onlangs ontsnapt uit de nieuwe gerenoveerde barakken van het Vreemdelingenopvang Detentiecentrum bij de SDKK.

De Haïtiaanse man klom over de omheining en raakte daarbij gewond. De 6 meter hoge omheining is bovenop afgezet met prikkeldraad.

Toen de ontsnapping ontdekt werd is een drone ingezet om de man te traceren. Ook kamde de politie het gebied rond de SDKK-gevangenis uit. De zoektocht had succes, een paar uur later werd de man aangehouden.

Vanwege zijn verwondingen werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.