Weer geen uitspraak in hogerberoepszaak Clean Air Everywhere

WILLEMSTAD – Het wil maar niet lukken om een uitspraak te krijgen in het hoger beroep van de stichting Clean Air Everywhere. Die procedeerde tegen de overheid omdat die maar geen deugdelijke milieunormen vaststelt voor de Isla.

In Eerste Aanleg kreeg de milieugroepering gelijk van de rechter. Het werd verboden om vanaf 1 september 2020 de wel bestaande WHO-normen te overschrijden. Maar de overheid ging in beroep. Het Hof zou eerst op 12 januari vonnis spreken, dat werd uitgesteld tot 9 februari en daarna op gisteren. De nieuwe uitspraakdatum is nu dinsdag 6 april.