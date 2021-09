Weer iemand met corona overleden op Curaçao

32 Gedeeld

Er is vandaag opnieuw een coronaslachtoffer gevallen. Die overleed thuis. In totaal zijn er nu 162 mensen overleden op Curaçao aan de gevolgen van covid19.

45 mensen werden vandaag positief getest op een totaal van 1959 afgenomen testen. Een testratio van 2,3 procent. Het aantal ziekenhuisopnames staat op 26, veertien patienten liggen op de intensive care.

39 covid-patiënten zijn niet meer besmettelijk en mochten hun isolatie verlaten, zij kunnen nu verder aansterken. Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Het totaal aantal mensen dat nog wel besmettelijk is, is 430.