Weer luchtvaartdomper voor Curaçao: Air Belgium stopt met vliegen op Hato

WILLEMSTAD – Een nieuwe domper voor Curaçao als vliegbestemming. Air Belgium beëindigt per begin maart de lijndienst naar Punta Cana en Curaçao, twee bestemmingen die met een driehoeksvlucht worden aangeboden vanaf Brussels Airport. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl

Tot en met halverwege januari wordt er nog één tot twee keer per week naar beide bestemmingen gevlogen. Daarna vindt er in de periode rondom de voorjaarsvakantie nog een aantal vluchten plaats, waarna per 5 maart de stekker eruit getrokken wordt.

Als reden voor het staken van de vluchten, noemt een woordvoerder van Air Belgium de hoge brandstofprijzen en luchtvaartbelastingen in Punta Cana op de Dominicaanse Republiek. En Curaçao trekt niet voldoende reizigers vanuit België om die bestemming non-stop aan te vliegen.

“Punta Cana is een prijsgevoelige bestemming, er is veel vraag naar goedkope vluchten. Voor luchtvaartmaatschappijen is Punta Cana echter een zeer dure bestemming. De brandstofprijs en de luchtvaartbelasting zijn de duurste in het Caribisch gebied. Daarom moet Air Belgium, net als andere maatschappijen, haar vluchtschema naar deze bestemmingen inkorten”, aldus de woordvoerder.

Bonaire

Eerder zag Air Belgium zich al genoodzaakt om het vluchtschema naar Bonaire flink in te krimpen. In plaats van de hele winter, worden er alleen rond de kerstvakantie vluchten naar dit eiland uitgevoerd.

Voor Curaçao is het beëindigen van de Air Belgium-lijndienst een nieuwe domper. Onlangs maakte KLM al bekend dat het flink in het vluchtschema snijdt, door tijdens de winter – behalve rond kerst – nog maar één keer per dag naar het eiland te vliegen, in plaats van op sommige dagen twee keer.