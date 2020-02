74 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Ruim 45.000 toeristen kwamen in januari naar Curaçao. Dat zijn er 1500 meer dan in januari vorig jaar. De meeste komen uit Nederland, zo’n 19.000. Een record meldt het Toerisme Bureau.

Ook het aantal toeristen uit Canada en de VS stijgt. Bijna 13.000 bezochten Curaçao in januari, twintig procent meer dan vorig jaar dezelfde maand. Steeds meer toeristen overnachten via AirBNB en Booking.com op de particuliere markt.