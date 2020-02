29 Gedeeld

Willemstad – Het aantal deelnemers aan de Ride for the Roses is opnieuw teruggelopen. Gisteren deden bijna 7.000 deelnemers mee aan de Ride, Swim, Walk & Sail for the Roses.

1500 minder dan vorig jaar, toen er ook al 1500 minder mensen meededen. De Ride haalde dit jaar bijna 400.000 gulden op voor de strijd tegen kanker.