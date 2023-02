Weer minder deelnemers Ride, Swim & Walk for the Roses 

WILLEMSTAD – Zesduizend deelnemers deden gisteren mee aan de zeventiende editie van Ride for the Roses Curaçao. Dat is zo’n duizend minder dan de laatste heer dat de Ride werd gehouden in 2020, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie. Hoeveel het evenement aan gelden heeft binnengebracht is nog niet bekend.

De hervatting van het evenement bracht een nieuw onderdeel, de Surf for the Roses. De organisatie daarvan ligt niet bij de stichting Ride for thr Roses, maar de opbrengsten van dit aandachttrekkende evenement op zee komen wel ten goede van de kankerbestrijding

Startsein

Kort na 7 uur ’s ochtends vertrokken de deelnemers van de Walk for the Roses vanaf het Brionplein voor een route van 7,8 km over de hoge Julianabrug via het Waaigat, Penstraat en Mari Pompoen naar Mambo Beach/BLVD.

Er was nog een alternatieve looproute van 5 km vanaf het Brionplein over de Emma brug naar Mambo Beach/BLVD. Bij binnenkomst kregen de lopers een roos uitgereikt; dat gold ook voor de deelnemers aan de andere sportieve onderdelen.

Bij de Swim for the Roses waren deelnemers die een beperking hebben. Zo is er dame die een voet moet missen en veelal hinkend door het leven moet. Dat weerhield haar er beslist niet van om dit avontuur aan te gaan, te midden van een groepje begeleiders.

Daarnaast heb je de lokale duiker Chris Richards, die ook met één been en onder begeleiding van een schare metgezellen, eveneens de overtocht maakte van Zanzibar naar Mambo Beach.

Bij de Walk for the Roses viel het groter wordende aantal kanker ‘survivors’ mee, gehuld in rode T-shirts – die het dus gelukt is om tijdig het gezondheidsprobleem te onderkennen en zich eraan te laten behandelen om weer op de been te zijn om te kunnen deelnemen aan activiteiten ten goede van andere lotgenoten.