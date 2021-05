Weer mis met eten in de gevangenis

32 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het is weer mis met het eten in de SDKK-gevangenis. Volgens een woordvoerder klagen de gevangenen dat het eten stinkt, bedorven is en dat er zelfs beestjes in zitten.

De SDKK-keuken is al meer dan een jaar geleden gesloten. Sindsdien komt er een externe leverancier die het eten bereidt. De problemen met eten spelen al lang in de gevangenis. De directie reageert wel op klachten, maar echte verbeteringen blijven uit.