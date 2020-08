Weer op Curaçao voor dinsdag 25 augustus

Willemstad – Het is vandaag half bewolkt met een kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig zijn met enkele vlagen (12-17 knopen met uitschieters tot 23 knopen).

Ook vandaag heersen overwegend droge weersomstandigheden maar er is echter wat meer vochtigheid/onstabiliteit in de atmosfeer en dat kan resulteren in een lokale bui.

