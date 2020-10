Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao

Willemstad – Curaçao heeft er gisteren 29 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag tot nu toe.

Er zijn in totaal 234 mensen besmet, drie liggen in het ziekenhuis. Volgens de GGD is het aantal besmettingen nog niet verontrustend.

Op Aruba met 25 nieuwe besmettingen en Sint Maarten met negen nieuwe besmettingen gisteren, zijn veel meer mensen besmetgeraakt. Maar daar neemt het aantal nieuwe gevallen de laatste tijd juist af.

