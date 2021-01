Wéér totale blackout op Curaçao

161 Gedeeld

Dit bericht is om 17.07 aangepast met nieuwe informatie.

Willemstad – Kort na 2 uur op maandag viel op Curaçao opnieuw de stroom uit. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Het is de vierde blackout in korte tijd.

Aqualectra hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. Zoals te doen gebruikelijk liet het nutsbedrijf weten dat haar technici bezig om de oorzaak van deze ‘blackout’ te achterhalen en zodoende de stroomvoorziening te herstellen.

Om 17.00 uur liet Darick Jones van Aqualectra weten dat de storing hetzelfde karakter heeft als de vorige black-out. Het veiligheidssysteem heeft het net plat gegooid omdat dit systeem denkt dat er iets fout zit in het netwerk maar dat het deze keer wel van een andere kant komt.

Er zijn inmiddels een aantal wijken weer aangesloten op het netwerk maar het systeem is nog niet stabiel. Zodra dit wel zo is gaat de rest van het eiland weer aan het stroom.

” Wij hopen dat in de loop van de avond heel Curaçao weer aangesloten zal worden” zei Jones in gesprek met onze verslaggever.

