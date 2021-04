Weer twee patiënten overleden aan Corona

10 Gedeeld

Opnieuw zijn twee patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus op Curaçao. Eén patiënt overleed in het ziekenhuis, de ander thuis. Het totaal aantal patiënten dat is overleden aan de gevolgen van Covid19 op Curaçao is nu 68.

Er zijn dertig mensen vandaag positief getest. In totaal werden er 296 testen afgenomen. Een testratio van 10.1 procent.

118 patiënten liggen in het ziekenhuis van wie 41 op de intensive care. Negen patienten liggen in het ziekenhuis van Aruba voor verdere medische zorg.

Het totaal aantal actieve cases is nu 4472.