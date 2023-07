Weerbericht Curaçao: Half bewolkt met kans op lokale bui

Willemstad – Voor maandag 17 juli wordt er overwegend half bewolkt weer verwacht op Curaçao. Gedurende de dag kan er een lokale bui vallen, voornamelijk rond de middag.

Volgens Meteo Curaçao bereikt de temperatuur maandag een maximum van 32 graden Celsius, terwijl de minimumtemperatuur uitkomt op 27 graden. De zon zal opkomen om 06:19 uur en ondergaan om 19:05 uur.

De wind is overwegend oostelijk en varieert in kracht van matig tot vrij krachtig, oftewel van 20 tot 39 kilometer per uur (12 tot 21 knopen).

Een tropische golf, momenteel in onze regio, trekt geleidelijk naar het westen. Hoewel het zich van Curaçao verwijdert, kan het nog steeds voor meer bewolking zorgen. Deze bewolking kan gedurende de dag af en toe over het eiland trekken, waarbij er een kans is op enige regenval.

Het weerbeeld tot dinsdagmiddag is overwegend half bewolkt, maar wel grotendeels droog.