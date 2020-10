Weerbericht op Curaçao voor dinsdag 6 oktober

4 Gedeeld

Het is half bewolkt en overdag blijft het droog. Tussen vanavond en komende nacht bestaat er een kans op een lokale (onweers)bui.

De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 18 knopen).

Een tropische golf ten oosten van de lokale eilanden verplaatst zich naar het westen en zorgt voor wat meer bewolking en een kans op een onweersbui in de komende avond of nacht.

We hebben nu een orkaan in het westen van het Caribisch gebied, Delta. Delta zal komende nacht in de buurt of over Cancun gaan huishouden als mogelijk een categorie 4 orkaan. Daarna trekt ie verder over de Golf van Mexico naar Amerika.

Delta vormt geen gevaar voor de ABC eilanden.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

