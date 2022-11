Weersverwachting voor vanmiddag en komend weekend

Door Olav Geijs | Caribbean Weather

WILLEMSTAD – Het blijft vanmiddag half tot zwaar bewolkt met dalende kansen op neerslag, maar lokaal is er wel nog een kans op een bui of twee. In de loop van de avond en vannacht zal de kans op buien met onweer weer geleidelijk toenemen.

Een tropische golf zal dan de regio naderen en weer leiden tot hogere kansen op een aantal lokale (onweers-)buien. Deze kunnen soms pittig zijn en voor overlast zorgen. De kans op buien lijkt voornamelijk het hoogst te zijn tussen het einde van de nacht en de ochtenduren.

Vanaf de middaguren nemen de kansen weer af, maar zijn die niet nihil. Dit weerpatroon houden we ook op zaterdag, wanneer de kansen op (meer) regen en onweer nog hoger lijken te zijn.

Zondagochtend zouden we plaatselijk nog een paar buien met kans op onweer kunnen verwachten, maar in de loop van de middag zal er mogelijk steeds meer ruimte komen voor wat zonneschijn en lagere kansen op neerslag.

De wind zal zwak zijn uit het oosten en in het weekeinde wat toenemen naar zwak tot matig. Tijdens buien kan het harder waaien. Qua temperatuur verwachten we in de nacht rond de 24 graden Celsius en overdag rond de 30 graden Celsius.