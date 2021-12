Weg naar Seru Largu op Bonaire eindelijk aangepakt

2 Gedeeld

KRALENDIJK – De weg naar Seru Largu op Bonaire is de hele week gesloten voor verkeer. Het wegdek wordt hersteld.

De slechte staat van de weg is al lange tijd onderwerp van discussie op het eiland, vooral omdat de route erg populair is bij toeristen en inwoners. Die wandelen of joggen in het gebied. Touroperators gaven aan liever niet meer naar de Seru Largu te gaan met toeristen, uit schaamte voor de staat van de weg. De Seru Largu is van oudsher één van de meest populaire uitzichtpunten van het eiland.

