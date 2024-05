Sport Wega Limpi toernooi bevordert integratie via voetbal op Curaçao Redactie 03-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gisteren vond in Willemstad het WEGA LIMPI voetbaltoernooi plaats, georganiseerd door de Unidat di Bario Kòrsou (UDBK) in samenwerking met de Pan American Development Foundation (PADF). Het toernooi streeft ernaar om integratie tussen de diverse nationaliteiten die op Curaçao leven te bevorderen.

De UDBK, een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de levenskwaliteit en gemeenschapsontwikkeling, ondersteunt zowel internationale als lokale organisaties in humanitaire hulp aan migranten.

Het voetbaltoernooi, genaamd ‘Wega Limpi’, heeft als doel het bewustzijn te vergroten over het belang van vreedzaam samenleven, met respect voor elkaar, en het vreedzaam oplossen van problemen en conflicten thuis, in de wijk en in het land.

Teams bestaande uit zowel lokale spelers als migranten uit onder andere Venezuela, Colombia, Haïti en Jamaica namen deel aan het toernooi.