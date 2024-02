Wegbeheerder gaat eindelijk belijning aanbrengen op de Don Martina Boulevard 

WILLEMSTAD – De wegbeheerder op Curaçao gaat vanaf vandaag beginnen met het aanbrengen van wegmarkeringen op Don Martina Boulevard. De hele weg van kruispunt Biesheuvel tot de Schottegatweg Zuid bij het monument wordt onder handen genomen.

De werkzaamheden duren ongeveer een maand duren en worden uitgevoerd tijdens de nachtelijke uren van 21:00 uur tot 05:00 uur. Dit om de impact op het verkeer op deze belangrijke route te minimaliseren.

Wegmarkeringen en belijning op de weg spelen een cruciale rol in de verkeersveiligheid om meerdere redenen. Ze bieden essentiële informatie aan weggebruikers over de verkeersregels en de inrichting van de weg, wat helpt bij het voorkomen van ongelukken en het bevorderen van een vlotte doorstroming van het verkeer.

De aannemer CWM is belast met deze werkzaamheden en voert de werkzaamheden in verschillende fasen uit. Het verkeer zal per fase worden omgeleid. Op deze manier wordt overlast volgens het ministerie van Verkeer en Vervoer geminimaliseerd.