Wegonderhoud op Dr. Maalweg en Seru Loraweg Gepland

WILLEMSTAD – Gisteren zijn de wegwerkzaamheden op delen van de Dr. Maalweg gestart. Wegens de slechte staat van deze weg gaat de dienst Openbare Werken onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, waaronder asfalteren.

Specifieke delen van de weg die in slechte staat verkeren, zullen worden afgeschraapt om de oude laag te verwijderen en vervangen door een nieuwe asfaltlaag. Er is gekozen voor de zogenaamde ‘reparatievakken’ methode, omdat dit kostenefficiënter is en het mogelijk maakt om meer wegen in Curaçao te herstellen.

De werkzaamheden vinden plaats tijdens de avonduren, rekening houdend met het verkeer dat overdag van deze wegen gebruikmaakt en de veiligheid. De werkzaamheden strekken zich uit van de verkeerslichten bij de kruising met Caracasbaaiweg tot aan Dr. Martin Luther King Boulevard.

De wegen zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden afgesloten. Er zullen borden en barrières worden geplaatst om automobilisten om te leiden naar alternatieve routes naar hun bestemming.

De Dienst Openbare Werken informeert verder dat de werkzaamheden naar verwachting twee weken duren. Het werk wordt uitgevoerd door de Curaçaose Wegenbouw CWM. De werktijden zijn van 20:00 uur tot 05:00 uur ’s ochtends.

Er wordt een beroep gedaan op alle automobilisten om voorzichtig te rijden en rekening te houden met de werkzaamheden.