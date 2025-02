Economie Wegwerkzaamheden bij Suffisantweg starten op maandag Dick Drayer 08-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Komende maandag, 10 februari start aannemer CWM onderhoudswerkzaamheden aan de verhoogde kruising op de Suffisantweg, achter politiebureau Rio Canario. Dat meldt het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en de Dienst Openbare Werken. De werkzaamheden duren twee weken.

De kruising verkeert in slechte staat en wordt daarom volledig vervangen. De werkzaamheden vinden overdag plaats. Tijdens de uitvoering blijft de toegang tot woningen en bedrijven in de omgeving gewaarborgd.

Automobilisten die normaal gebruikmaken van de Suffisantweg, worden omgeleid via alternatieve routes, die duidelijk worden aangegeven met verkeersborden en wegafzettingen.

Shawneeweg

Vandaag, 8 februari is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de Shawneeweg, een zijweg van de Andresbelloweg. Deze werkzaamheden duren twee dagen en worden uitgevoerd door aannemer OSB.

De weg verkeert in slechte staat en wordt opnieuw geasfalteerd. De werkzaamheden vinden overdag plaats. Bewoners en bedrijven in de omgeving behouden toegang tot hun panden, terwijl automobilisten die normaal van deze weg gebruikmaken, worden omgeleid via alternatieve routes die duidelijk worden aangegeven met verkeersborden en afzettingen.

142