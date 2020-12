Wensen in vervulling tijdens 103.1 uur radiomarathon Paradise FM

7 Gedeeld

WILLEMSTAD – Radiopresentator Maarten Schakel gaat vandaag van start met 103.1 uur non-stop radiomaken op Paradise FM. Doel is aandacht te genereren voor de Paradise FM kerstactie ‘Een Wens Voor Iedereen Met 103.1’. Zondagochtend om 10 uur Curaçaose tijd (15.00 in Nederland) geeft premier Eugene Rhuggenaath het startsein voor de actie.

Tijdens de radio-uitzending trekken dj’s Joris Reer en Nadine Roos het eiland over om zoveel mogelijk wensen van luisteraars voor anderen in vervulling te laten gaan. De afgelopen weken konden die worden ingezonden via de website van het radiostation.

Het plan van Schakel is om non-stop radio te maken tot 24 december om 17.06 uur, wanneer de 103.1 uur erop zitten. Tijdens de uitzending belt Schakel met zijn collega’s op locatie, met bekende en minder bekende Curaçaoënaars, kunnen luisteraars prijzen winnen en is er livemuziek. Daarnaast is een bijzonder onderdeel de ‘Toke de keda-gast’, waarbij een prominente gast gedurende de avondklok van 21 uur tot 4.30 ‘s nachts zal aanschuiven en zal mee presenteren – geheel volgens coronarichtlijnen.

Iedere vier uur krijgt Schakel een pauze van 15 minuten, waarin hij kort kan slapen, kan douchen of een rondje kan lopen. Eerder deze week won Schakel advies in bij de Nederlandse radiomaker Giel Beelen, die met 198 uur nog altijd het wereldrecord radiomaken bezit. Beelen waarschuwde Schakel voor hallucinaties en adviseerde hem om gezond te eten, te zorgen voor een goed verlichte ruimte en één of twee vertrouwenspersonen die heel lief voor hem zijn, omdat moeheid voor overgevoeligheid kan zorgen.

Schakel kijkt gespannen uit naar zijn marathonpoging: “Dit staat al jaren op mijn bucketlist, zoals de deelname aan het tumbafestival daar ook op stond. Deze marathon koppelen aan de geweldige wens-actie van Paradise FM voelt als de perfecte gelegenheid. Toch begin ik er de laatste dagen iets meer tegenop te zien, omdat ik me nu realiseer hoe lang ruim vier dagen wakker blijven is.” Bang dat er iets mis gaat, is Schakel niet: “Ik vertrouw op mijn lichaam. Volgens mij heeft je lijf een mechanisme, dat als het niet meer gaat, je vanzelf in slaap valt. Ik voel me vooral schuldig naar mijn vrouw, die me erg steunt, maar waarschijnlijk op Kerstavond weinig aan me zal hebben.”

De radiomarathon ‘Een Wens Voor Iedereen Met 103.1’ zal 24 uur per dag te volgen zijn op Paradise FM 103.1 en via een videostream op www.paradisefm.cw.