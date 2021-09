Wereld Suïcide Preventie Dag: ‘Wanhoop en hoop; hand in hand

17 Gedeeld

Op 10 september 2021, is het Wereld Suïcide Preventie dag. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Op deze dag wordt er stil gestaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn.

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan suïcide. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Zo’n 40 van hen wordt hiervoor behandeld op de spoedeisende hulp.

