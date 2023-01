Werkbezoek Ollongron niet door vanwege kapot defensie-vliegtuig

WILLEMSTAD – Het werkbezoek van de Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren is uitgesteld. Gisteren bleek dat het militaire toestel waarmee zij langs de eilanden zou vliegen kapot was. Het werkbezoek zal nu later dit jaar plaatsvinden.

De pers was uitgenodigd voor een ontmoeting met de minister, maar die ging niet door. Ollongren was van plan om van 9 tot 12 januari een werkbezoek aan de eilanden te brengen.

Het betreffende toestel is een Gulfstream IV-toestel, dat hooggeplaatste personen, zowel militair als civiel vervoert. Daarnaast wordt het toestel ingezet voor commandovoering, inspecties, coördinatie en liaisonvluchten. De Gulfstream IV is uitgerust met extra voorzieningen voor militair gebruik zoals radio’s en navigatieapparatuur.