Werkdruk Hof van Justitie vooral door extra ambtenarenzaken

Gebouw Gemeenschappelijk Hof van Justitie Curaçao | Foto ABC Online Media

De werkdruk bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie was in 2020 vooral hoog door de vele ambtenarenzaken op Curaçao. In 2019 werden er ruim 400 rechtszaken aangemeld, maar vorig jaar steeg dat tot bijna 1400.

De toename op de vestiging Curaçao is vooral toe te schrijven aan de 800 individuele zaken die een groep ambtenaren heeft ingediend in verband met de salariskorting vanwege de liquiditeitssteun van Nederland.

De rechtbank heeft extra personeel ingezet om deze zaken af te handelen.

