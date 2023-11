Werken in de Caribbean | Advertorial

Op het grootste carrière-evenement van Nederland: De Nationale Carrièrebeurs

De “Werken in de Caribbean” eilandstands als onderdeel van De Nationale Carrièrebeurs is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor (bijna) afgestudeerden en (young) professionals die graag (weer) in het Caribisch gebied willen werken. Ruim 20 topwerkgevers uit het Caribisch gebied kwamen afgelopen april 2023 speciaal naar de RAI Amsterdam om met werkzoekenden in aanraking te komen die graag op de eiland(en) werkzaam willen zijn.



Door dit grote succes zullen er in november 2024 door de CEO en COO samen diverse presentaties gegeven worden op de eilanden. Dit jaar voor het eerst óók in Suriname! Stuur een mail vóór 17 november naar [email protected] en meld je nog aan!



Maandag 20 november – 10.00 uur Aruba

Woensdag 22 november – 10.00 uur Curaçao

Donderdag 23 november – 19.00 uur Paramaribo

Dinsdag 28 november – 10.00 uur Bonaire

Donderdag 30 november – 10.00 uur Sint-Maarten