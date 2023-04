Werkloosheid en jeugdwerkloosheid fors gedaald op Curaçao 

WILLEMSTAD – De werkloosheid op Curaçao is tussen 2020 en 2022 gedaald van iets meer dan negentien procent naar iets meer dan dertien procent. De jeugdwerkloosheid daalde nog sterker, van ruim 42 procent in 2020 naar bijna dertig procent in 2022. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die deed onderzoek onder huishoudens om de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten.

De daling in werkloosheid is volgens het CBS te danken aan een toename van het totale aantal mensen dat kan werken. In absolute aantallen is er een daling te zien van 3.407 werkzoekenden. Het totale aantal jongeren in de leeftijdscategorie vijftien tot 24 jaar is tussen 2020 en 2022/2023 met bijna vijftienhonderd jongeren afgenomen.

Het CBS merkt daarbij op dat de arbeidsparticipatie wordt gemeten vanaf vijftien jaar en dat veel jongeren tussen vijftien tot 24 jaar nog op school zitten of een cursus volgen, maar wel op zoek zijn naar een bijbaantje. Je wordt als werkloos beschouwd als je actief op zoek bent naar werk en binnen 2 weken kunt beginnen met werken.

Werkenden

Het totale aantal werkenden is gestegen van 57 duizend mensen in 2020 naar bijna 67 duizend mensen in 2022, een toename van ruim 9.500 mensen.

Er is ook een daling te zien in het totale aantal mensen dat actief op zoek is naar werk. Dit aantal is gedaald van dertienduizend in 2020 naar tienduizend mensen in 2022.

Volgens de internationale definitie die CBS hanteert om cijfers van Curaçao met andere landen te kunnen vergelijken, kan iemand alleen als werkzoekende worden gekwalificeerd als deze actief op zoek is en binnen twee weken kan beginnen met werken als hij/zij een baan vindt.

Beroepsbevolking

De actieve beroepsbevolking op Curaçao, gedefinieerd als het totale aantal werkenden samen met degenen die op zoek zijn naar werk, is gestegen van ruim zeventigduizend in 2020 tot bijna 77 duizend in 2022.

Dit betekent een toename van ruim zevenduizend. Deze stijging is te danken aan een toename van het totale aantal werkenden en een daling van het totale aantal werklozen. De daling van werklozen komt waarschijnlijk doordat een aantal mensen dat voorheen niet actief was op de arbeidsmarkt, is begonnen met werken tussen 2020 en 2022.

Verklaring

Het CBS zal aan het begin van de maand mei een publicatie uitbrengen met verklarende analyses over de ontwikkeling van de daling van het werkloosheidspercentage.