Werknemers Damen Shiprepair Curaçao verwerpen herstelplan

WILLEMSTAD – Het personeel van Damen Shiprepair Curaçao, een dochteronderneming van de Nederlandse Damen Shipyards Group, heeft het principeakkoord over hervormingen binnen het bedrijf afgewezen. Dit betekent dat de directie opnieuw in gesprek moet met de vakbond.

Damen Shiprepair Curaçao, dat scheepsreparaties uitvoert, is overgenomen van de Curaçaose overheid door Damen in 2017. Sindsdien heeft het bedrijf moeite om winstgevend te zijn. Vorig jaar was er een verlies van 5,5 miljoen euro.

Dit verlies was in werkelijkheid nog groter, omdat Damen in Nederland ongeveer 20 miljoen euro aan eerder gegeven leningen heeft afgeschreven. Bovendien kreeg het bedrijf een financiële steun van 40 miljoen euro van zowel de Nederlandse als Curaçaose overheid.

Damen verlangt echter dat het bedrijf dit jaar ten minste break-even draait of winst maakt. Vorig jaar zijn er al 78 werknemers ontslagen. Bovendien zou een herstelplan moeten worden uitgevoerd waar het personeel mee instemt.

Ondanks de uitdagingen leek het bedrijf eerder dit jaar optimistisch en meldde in zijn beleidsplan dat het op de goede weg was. Van de werknemers werd vooral meer flexibiliteit verwacht om het bedrijf in stand te houden. Echter, 82,6% van de 325 werknemers (waarvan 161 flexwerkers) waren tegen de voorgestelde veranderingen.

Dit betekent dat de plannen van het management voorlopig niet kunnen doorgaan. Directeur Peter Luiten uitte zijn teleurstelling en voorspelt moeilijke tijden. Hij vroeg zich af wat er kan worden verwacht van alle andere betrokkenen, als het personeel niet bereid is bij te dragen aan het verbeteringsproces.

Het is momenteel onduidelijk hoe het verder zal gaan. Het bedrijf zal de komende dagen in gesprek gaan met de Landsbemiddelaar van Curaçao en andere overheidsvertegenwoordigers om dit te bespreken.