Vacature Werkvoorbereider/ Projectleider

Ben jij veelzijdig op het gebied van bouwkunde en heb je affiniteit met de uitvoering? Wil je graag al je kwaliteiten uiten in het aangename Caribische klimaat? Dan zijn wij op zoek naar jou! In jouw functie ben je verantwoordelijk voor het gehele traject; van initiatieffase tot en met de oplevering. Je komt terecht in een jong en dynamisch bedrijf op Bonaire.

Steen Bouwadvies is een ervaren en professioneel bouwadvies- en kostendeskundigbureau gevestigd op Bonaire (Caribisch Nederland). Het werkveld beperkt zich niet alleen tot het Caribische deel van Nederland, ook in Europees Nederland kunnen wij onze opdrachtgevers van gedegen advies voorzien. Wij bieden een grote diversiteit aan diensten. Deze zetten wij regelmatig in, in de utiliteitsbouw, renovatie en woningbouw. Binnen deze branches kunnen wij u helpen met vrijwel elk bouwproject.

Jouw taken bestaan uit:

Het aansturen van meerdere projecten tegelijk;

Zelfstandig uitwerken van projectplannen;

Aansturen van productiepersoneel;

Je houdt de voortgang, kwaliteit, tijd- en kostenbeding in de gaten;

Calculaties en inkopen doen voor komende en lopende projecten.

Wat heb je nodig?

Relevante ervaring in de bouw als projectleider, werkvoorbereider/calculator of uitvoerder;

Kan zelfstandig werken en houdt van afwisseling;

MBO/HBO werk- en denkniveau;

Staat open om je bouwkundige kennis uit te breiden;

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, Spaans is een pré;

Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Wat bieden we jou?

Een flexibele baan met goede arbeidsomstandigheden;

Een marktconform salaris;

Goede secundaire voorwaarden.

Ben jij de persoon die we zoeken?! Stuur dan jouw sollicitatie t.a.v. Jimmy Meijer: Info@steenbouwadvies.com