Werkzaamheden aan Weg naar Westpunt van Hòfi Mango tot Playa Lagun 

De Weg naar Westpunt, vanaf Santa Cruz ter hoogte van Hòfi Mango tot aan Playa Lagun gaat morgen in klein onderhoud. Er worden cat-eyes aangebracht om de weg te markeren. De onderhoudswerkzaamheden duren ongeveer een week en zijn bedoeld om de weg beter zichtbaar te maken.

Cat-eyes, ook bekend als wegdekreflectoren of reflecterende wegmarkeringen, zijn kleine, meestal ronde of ovale apparaten die op de weg worden aangebracht om rijbanen te markeren en de zichtbaarheid te verbeteren, vooral ’s nachts en bij slecht weer. Ze reflecteren het licht van koplampen terug naar de bestuurder, waardoor de lijnen op de weg beter zichtbaar worden.

De uitvoering van deze werkzaamheden is in handen van aannemer MNO-Vervat. Gedurende de werkzaamheden is de weg gedeeltelijk afgesloten.

Inwoners en bedrijven kunnen hun woning of bedrijfspand normaal bereiken. Voor andere automobilisten die gebruik maken van deze weg is er een alternatieve route, die aangegeven wordt met oranje vaten en borden.

Ook op de Kaminda Statius van Eps van Soto tot de Rotònde Wiri worden cat-eyes geplaatst en de weg gemarkeerd. Deze werkzaamheden zijn maandag al gestart en duren ook een week.

Daaibooi

Inmiddels zijn de aangekondigde asfalteringswerkzaamheden aan de Weg naar Daaibooi maandag begonnen. Dat gaat een week duren.

Tijdens deze werkzaamheden kunnen automobilisten de weg blijven gebruiken om toegang te krijgen tot het strand van Daaibooi en de omliggende resorts.