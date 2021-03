WILLEMSTAD – Curaçao heeft eindelijk een Wet op het Dierenwelzijn. Gisteren werd deze aangenomen door de Staten. De eerste voorstellen waren er al in 2012.

Behalve de coalitie stemden ook twee leden van de MFK voor. Een deel van de uitvoering van de wet komt in handen van de Dierenbescherming. Eigenaren van honden mogen het dier nu niet meer aan de ketting leggen of de hele dag in een hok opsluiten, tenzij er direct gevaar dreigt voor mensen.