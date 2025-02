Sport WETO leidt in wijkvoetbaltoernooi ‘Van Straat naar Stadion’ Dick Drayer 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

WETO staat momenteel aan kop in het wijkvoetbalproject Van Straat naar Stadion, waar veertien wijken met inzet en doorzettingsvermogen strijden om de eerste plaats. Maar het initiatief draait om meer dan alleen winnen. “Het brengt buurten samen, bevordert respect en onderstreept het belang van deelname boven de eindstand”, aldus de organisatie.

Remko Bicentini, betrokken bij het project: “De wijkteams tonen dat sportieve ambitie en saamhorigheid hand in hand gaan. Wie er ook wint, de echte waarde zit in de verhalen, de verbindingen en de vreugde die dit project in elke wijk brengt.”

De teams delen een gemeenschappelijk doel, volgens Bicentini. “Samen plezier maken, elkaar versterken en sportieve grenzen verleggen. Van Straat naar Stadion bewijst dat voetbal meer kan zijn dan een wedstrijd; het is een middel om gemeenschappen te verbinden en jongeren een positieve ervaring te bieden.”