Sport Weto periodekampioen 'Van Straat naar Stadion' 30-12-2024

MEK Photography

WILLEMSTAD – Het team uit de wijk Weto is kampioen geworden in de eerste periode van het straatvoetbalproject ‘Van Straat naar Stadion’. In deze competitie, opgezet door oud-bondscoach Remko Bicentini, wist het team uit die wijk al haar 8 wedstrijden te winnen.

In een persberict van de Bicentini Foundation staat vermeld: ‘Voor WETO is de eerste prijs een bevestiging van hun hechte samenwerking en doorzettingsvermogen, maar net als de andere wijkteams hebben ze vooral laten zien dat sport een middel is om samen sterker te worden, zowel op als naast het veld”.

Het project ‘Van Straat naar Stadion’ heeft als doel om middels sport de saamhorigheid in verschillende wijken te vergroten, net als onderling respect en doorzettingsvermogen. In totaal deden 14 teams mee aan de eerste competitie. In 2025 staat een nieuwe competitieperiode gepland. Screenshot

