Sport Weto verslaat Fuik na zenuwslopende derby Dick Drayer 25-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De derby tussen de wijkteams van Weto en Fuik in de ‘van Straat naar Stadion’-competitie gaat de geschiedenisboeken in als een van de meest spectaculaire wedstrijden ooit. Wat begon als een eenzijdige wedstrijd, veranderde in een zenuwslopend duel waarin Weto uiteindelijk met 6-7 aan het langste eind trok.

Weto begon de wedstrijd furieus en leek onverslaanbaar. Binnen de eerste helft stond het team op een comfortabele 5-0 voorsprong, dankzij hun strakke spel en efficiënte afronding. Terwijl de supporters van Weto feest vierden, leek Fuik geen antwoord te hebben op de overmacht.

Comeback

Maar in de tweede helft keerde het tij. Fuik toonde ongekende vechtlust en wist met een snelle treffer het geloof terug te brengen. Wat volgde was een comeback van formaat: doelpunt na doelpunt bracht Fuik de spanning terug. Met een ongekend doorzettingsvermogen en het geloof in eigen kunnen stond het team binnen no-time op 5-5.

“Dit is waar we met ‘van Straat naar Stadion’ voor staan,” zegt Remko Bicentini, initiatiefnemer van het project. “Doorgaan, ook als het tegenzit, en altijd blijven geloven in je mogelijkheden.”

Slotstuk

Weto herpakte zich en bracht de stand op 5-6, maar Fuik gaf niet op en maakte met nog enkele minuten op de klok gelijk: 6-6. Het publiek ging uit zijn dak, en de spanning was te snijden. Uiteindelijk, met nog maar één minuut te spelen, sloeg Weto genadeloos toe. Een razendsnel opgebouwde aanval en een scherpe afwerking brachten de eindstand op 6-7 in het voordeel van Weto.

Het laatste fluitsignaal betekende vreugde bij Weto en teleurstelling bij Fuik, dat ondanks het verlies trots mag zijn op een historische comeback.

“Deze wedstrijd had alles: drama, passie en een ongelooflijke strijdlust,” aldus Bicentini. Een memorabele avond voor het project ‘van Straat naar Stadion’, dat de kracht van sport en doorzettingsvermogen benadrukt.

