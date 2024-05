Algemeen Wetsvoorstel MAN wil opheffing jeugdminimumloon Redactie 23-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Jongeren van achttien jaar zouden hetzelfde minimumloon moeten verdienen als volwassenen. Dit standpunt verdedigde Giselle Mc William van de MAN-fractie deze week in een vergadering van de Centrale Commissie van het Parlement van Curaçao. Ze benadrukte dat het huidige verschil in beloning tussen jongeren en volwassenen discriminerend is en aangepast moet worden.

Mc William legde uit dat de sociale situatie en de hoge kosten van levensonderhoud geen onderscheid maken op basis van leeftijd. Jongeren onder de 20 jaar hebben dezelfde financiële uitdagingen als volwassenen. Daarom pleit MAN voor een wetswijziging die jongeren een gelijk minimumloon garandeert, gebaseerd op de principes van menselijke waardigheid, een kernwaarde van de partij.

Volgens de huidige wetgeving verdienen 18-jarigen slechts 75 procent van het minimumloon, 19-jarigen 85 procent, en 20-jarigen 90 procent. Mc William vindt deze regeling achterhaald. “Op hun 18e zijn jongeren geen leerplicht meer, kunnen ze hun rijbewijs halen, stemmen, zich verkiesbaar stellen en trouwen. Ze worden wettelijk als volwassenen beschouwd, dus waarom zouden ze minder verdienen?” vraagt Mc William zich af.

De basis voor de voorgestelde wet ligt volgens Mc William in de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die gelijkheid in beloning voor dezelfde waarde ondersteunt, ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of religie.

Technische Briefings

De meeste Statenfracties zijn blij met het initiatief van de MAN-fractie, maar willen nadere uitleg van werkgevers- en werknemersorganisaties. Hun voorstel is om zogenoemde technische briefings over het wetsontwerp te initiëren.

Opmerkelijk, want volgens Steven Martina van de MAN, is het ontwerp al positief beoordeeld door de Sociaal-Economische Raad en daarin zitten vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Toch stemden de Staten op voorstel van MFK-Statenlid David Seferina in met het houden van technische briefings.