Whatsapp, YouTube en Facebook meest gebruikt op Curaçao

WILLEMSTAD – De vijf meest gebruikte socialmediaplatforms op Curaçao zijn WhatsApp, YouTube en Facebook. Een meerderheid van de inwoners van Curaçao met een telefoon of computer heeft een account bij deze platforms. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in Willemstad.

Whatsapp heeft een bereik van boven de tachtig procent, YouTube iets meer dan zeventig procent en Facebook net boven de zestig procent. Messenger met 49 procent en Instagram met 38 procent volgen. Het gebruik van alle socialmediaplatforms is in het algemeen toegenomen voor de bevolking van vijf jaar en ouder.

Whatsapp

WhatsApp als nummer één van gebruikte socialmediaplatforms op Curaçao is gegroeid van 67 procent in 2017 naar meer dan tachtig procent in 2022. Dit platform wordt bijna gelijk gebruikt onder alle leeftijdsgroepen.

YouTube is het op één na meest gebruikte platform. Dit is het socialmediaplatform dat flink gegroeid is ten opzichte van de andere platformen. Het gebruik ervan is tussen 2017 en 2022 met ruim twintig procent gegroeid. Ruim zeventig procent van de mensen zegt dit platform te gebruiken, tegenover ruim vijftig procent in 2017. De meeste gebruikers zijn jonger dan 45 jaar.

De groei van Facebook is de afgelopen zes jaar afgevlakt, maar het blijft een van de meest gebruikte socialemediasites onder volwassenen op Curaçao: Ruim zestig procent in 2023 ten opzichte van de 55 procent in 2017. Opvallend is de groei van het gebruik van de leeftijdsgroep tussen 55 en 64 jaar: van bijna 45 procent in 2017 naar ruim 68 procent in 2022.

Er is een stijging in het gebruik van het platform Instagram van ruim twintig procent in 2017 naar bijna 38 procent in 2022. Mensen onder 35 jaar gebruiken Instagram meer dan mensen in de leeftijdsgroepen daarboven.

Impopulaire platforms

De twee meest impopulaire socialmediaplatforms op Curaçao zijn Twitter en LinkedIn. Zij waren in 2017 ook de twee minst gebruikte platformen. Maar er is een toename in het gebruik van beide platformen, Twitter van bijna negen procent in 2017 naar ruim elf procent in 2022 en LinkedIn van zes procent in 2017 naar bijna elf procent in 2022. De gebruikers zitten in de leeftijdsgroep tot 45 jaar.