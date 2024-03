Nieuws Curaçao Whiteman waarschuwt Huurman over ‘negatieve publicaties’ Redactie 2024-03-11 - 2 minuten leestijd

Archieffoto Bernhard 'Ben' Whiteman

WILLEMSTAD – Tijdens een wekelijks programma op sociale media heeft politiek leider Bernhard ‘Ben’ Whiteman gisteren een strenge waarschuwing gericht aan dr. Jan Huurman, de voormalige Inspecteur-Generaal van Volksgezondheid op Curaçao. De waarschuwing betreft Huurmans aanhoudende kritische publicaties over het eiland, die volgens Whiteman een ‘koloniaal karakter’ verraden.

In een gedetailleerde uiteenzetting legde Whiteman uit hoe hij persoonlijk betrokken was bij het naar Curaçao halen van Huurman, in een tijd dat er lokaal geen interesse was voor de positie van inspecteur van de volksgezondheid. Whiteman benadrukte dat de initiële samenwerking voorspoedig verliep, maar dat Huurmans focus verschoof naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis, een project waarvoor hij, gezien zijn achtergrond in consultancy, kennelijk meer affiniteit had.

Het keerpunt in hun relatie kwam toen Huurman, volgens Whiteman, zijn eigen weg ging en de grenzen van zijn rol als inspecteur overschreed, wat leidde tot spanningen binnen de volksgezondheidsinspectie en politieke kringen. Whiteman’s teleurstelling bereikte een hoogtepunt toen Huurman, na zijn contract, negatieve artikelen over Curaçao begon te publiceren, waarin hij het eiland en zijn inspanningen in een negatief daglicht stelde.

Whiteman zei: “Jan Huurman, let goed op wat je doet. Ik weet precies wat er aan de hand is en wie je steunen. Laat het niet zo zijn dat je ware verhaal bekend moet worden en hoe je gefaald hebt als inspecteur. Wees voorzichtig en gewaarschuwd. Ga door met je zaken in Nederland, vooral met je familie en je huwelijk en je bedrijf als verhuurder van kamers voor studenten. Stop met wat je hier doet richting Curaçao, omdat Curaçao niet jouw speelveld is”, zo waarschuwde Whiteman tijdens het programma.