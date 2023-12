Wie nog niet meedeed met de Senso 2023, kan zich melden bij het CBS

WILLEMSTAD – Huishoudens op Curaçao die nog niet hebben deelgenomen aan de Senso2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek krijgen meer opties om het Senso-formulier in te vullen.

Via https://senso.cbs.cw/sensoform2023 kan een afspraak worden gemaakt voor een enquêteur om bij de genoemde huishoudens langs te gaan. De link kan ook worden gebruikt om een verzoek in te dienen om de vragenlijst online of telefonisch in te vullen.

Senso 2023 is een volkstelling of census die wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tijdens een volkstelling verzamelt het CBS gegevens over alle inwoners in Curaçao. Deze gegevens omvatten informatie over demografie, huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en andere belangrijke aspecten van het leven van de bevolking.

De reden waarom het belangrijk is dat iedereen deelneemt aan Senso 2023, is omdat de verzamelde gegevens van cruciaal belang zijn voor het plannen en implementeren van overheidsbeleid.

Door nauwkeurige en volledige informatie te verzamelen, kan de overheid beter begrijpen hoe de bevolking is samengesteld en wat de behoeften zijn. Dit stelt beleidsmakers in staat om beslissingen te nemen die aansluiten bij de werkelijke situatie en behoeften van de gemeenschap.

De resultaten van Senso 2023 kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s, gezondheidszorginitiatieven, economische ontwikkelingsplannen en infrastructuurprojecten. De informatie helpt ook bij het toewijzen van overheidsmiddelen en diensten om ervoor te zorgen dat deze effectief en efficiënt worden gebruikt.