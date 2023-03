Wijk Nieuw Nederland krijgt muurschildering tijdens CuraDoet

WILLEMSTAD – De wijk Nieuw Nederland krijgt een speciale muurschildering die in het teken staat van voorouders in de wijk. Het project is onderdeel van CuraDoet dat dit weekend in heel Curaçao plaatsvindt. De muurschildering is gemaakt door kunstenaar en muralist Aemy Felicia.

De muurschildering wordt zaterdag 11 maart onthuld door Etienne La Cruz, die 77 jaar geleden in de wijk woonde. initiatiefnemers zijn de Beyond Kultura Events Foundation uit Sint Maarten en Changing Habbits Foundation uit Curaçao.

Loekie Morales, voorzitter van Beyond Kultura Events Foundation, zegt dat de muurschildering de eerste is in een reeks muurschilderingen die Beyond Kultura wil plaatsen in en rond Willemstad.

“De muurschildering symboliseert de kracht van onze vrouwen als opvoeders van onze families, met normen en positieve waarden. Ze blijven een zeer belangrijke rol spelen in de opvoeding van onze gemeenschap”, aldus Morales.

De vrouw op de muurschildering is Adelaida Morales, die tot haar 102e jaar in Nieuw Nederland heeft gewoond en zes kinderen heeft grootgebracht. Ze heeft ongeveer 35 kleinkinderen in de buurt gezien. Ze staat bekend om haar gezegde: ‘Wie goed doet, goed ontmoet’.