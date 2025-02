Sport Wijkteam Weto aan kop in ‘Van Straat naar Stadion’ Dick Drayer 17-02-2025 - 2 minuten leestijd

MEK Photography

WILLEMSTAD – Het wijkteam van Weto leidt de ranglijst in het sociale sportinitiatief ‘Van Straat naar Stadion’ van Fundashon Bicentini. Met elf overwinningen uit twaalf wedstrijden en een doelsaldo van 56 gescoorde punten domineert het team de competitie, maar voelt het de druk van de achtervolgers, vooral de teams uit Fuik en Rooi Santu.

De veertien deelnemende wijkteams strijden niet alleen op het voetbalveld, maar zetten zich ook in voor hun gemeenschap. Naast de wedstrijden verdienen teams punten voor sociale initiatieven zoals buurtacties en liefdadigheidsevenementen. Dit maakt de competitie uniek: sportieve prestaties tellen, maar maatschappelijke betrokkenheid weegt even zwaar mee.

Volgens Remko Bicentini, oprichter van het project, draait ‘Van Straat naar Stadion’ om meer dan winnen: “De teams doen hun uiterste best, zowel op het veld als in hun wijken. Dit initiatief brengt mensen samen, inspireert jong en oud en versterkt de gemeenschap.”

Onder het motto “Meedoen is belangrijker dan winnen” benadrukt Fundashon Bicentini dat sociale impact minstens zo waardevol is als sportieve prestaties. Teams verdienen punten met originele initiatieven zoals opruimacties, evenementen of het bakken van pannenkoeken voor het goede doel.

“Wie er uiteindelijk kampioen wordt, is minder belangrijk. De echte winst zit in de saamhorigheid, de verhalen en de vreugde die dit project in elke wijk brengt,” aldus Bicentini. “Het is prachtig om te zien hoe jongeren zich inzetten voor hun buurt en hoe sport bijdraagt aan een sterkere samenleving.”

