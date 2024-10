Sport Wijkteams starten straatcompetitie met gezamenlijke aftrap in Brievengat Dick Drayer 30-10-2024 - 2 minuten leestijd

De straatvoetbalcompetitie van Fundashon Bicentini gaat officieel van start met een gezamenlijke aftrap in Brievengat. Alle wijkteams hebben besloten om hun eerste wedstrijden op zaterdag in Brievengat te spelen. Dit gezamenlijke besluit komt voort uit de wens om een feestelijke en verbindende start te maken, waarbij de teams elkaar kunnen ondersteunen en aanmoedigen. Het normale wedstrijdschema wordt tijdelijk aangepast; normaal spelen de teams hun thuiswedstrijden in hun eigen wijk. Maar de teams hebben de flexibiliteit om onderling af te stemmen, zolang de wedstrijden maar binnen de gestelde week worden gespeeld.

Op de finale training in Brievengat werden de laatste voorbereidingen getroffen, waarbij de spelers zich klaarmaakten voor de competitie die zeven maanden zal duren. Het doel van dit toernooi is niet alleen om sportieve prestaties te bevorderen, maar vooral om maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren en jongeren belangrijke waarden zoals respect, discipline en samenwerking bij te brengen.

Maatschappelijke focus

Volgens Tino Change, ambassadeur van Fundashon Bicentini, draait het toernooi om puur voetbal zonder ingewikkelde regels. “Net als op straat, met eenvoudige spelregels en de nadruk op eerlijk spel,” zegt Change. Tijdens de wedstrijden worden teams beoordeeld op hun sportieve gedrag via een speciaal bonus- en malussysteem. Teams kunnen punten verdienen door tijdig aanwezig te zijn en respect te tonen, maar kunnen ook punten verliezen door onsportief gedrag.

Naast de sportieve elementen worden er tijdens het toernooi ook thema-avonden en clinics georganiseerd. De jongeren krijgen zo de kans om meer te leren over hun rol in de gemeenschap en het belang van verantwoordelijkheid. Ambassadrice Sharethsie Dometilia benadrukt dat het project niet alleen draait om de prestaties op het veld, maar juist ook om het overbrengen van levenslessen die hen helpen in hun gezin, op school en in de wijk.

Schema voor eerste wedstrijdronde op 3 november:

De competitie loopt tot 5 mei 2025, wanneer de finalewedstrijden gepland staan. Fundashon Bicentini hoopt dat dit project een positieve impact zal hebben op zowel de jongeren als de gemeenschappen waarin zij leven, door hen niet alleen sportief, maar ook sociaal sterker te maken.

