Kunst Wilco Harbers signeert dichtbundel in Zuikertuintje Dick Drayer 16-10-2024 - 1 minuten leestijd

Komende zaterdag, 19 oktober is dichter en performer Wilco Harbers tussen 14.00 en 15.30 uur aanwezig bij boekhandel Bruna in Zuikertuintje. Daar signeert hij zijn dichtbundel, die centraal stond tijdens zijn poëzievoorstelling “Dansen naar de ochtend” afgelopen zondag 13 oktober bij Landhuis Bloemhof.

Afgelopen zondag 13 oktober werd voor een muisstil publiek de indrukwekkende poëzie- voorstelling ‘Dansen naar de ochtend’

gespeeld bij Landhuis Bloemhof. Dichter-performer Wilco Harbers nam met zijn adembenemende gedichten het publiek

mee op zijn reis van rouw, gemis en angst naar liefde, troost en geluk.

“Een geweldige, onvergetelike avond … … je gedichten zijn zo meeslepend, zo beeldend met prachtige woordkeuze en poëtische beeldspraak van de naturelementen … “It was a magical event. The wave of emotions, acknowledgement and recognition, that put people on edge and go back to their own experiences .

Harbers’ dichtbundel biedt een intieme blik op zijn poëtische reis, en geïnteresseerden kunnen hem zaterdag persoonlijk ontmoeten tijdens de signeersessie in de Zuikertuin Mall. Voor meer informatie over zijn werk kan men terecht op zijn website: www.wilco-harbers-poetry.com

