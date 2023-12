Winair betaalt schulden aan Nederland af

SIMPSON BAY – Winair heeft haar leningen aan de Nederlandse overheid afbetaald. Die leningen werden gegeven om de vliegmaatschappij overeind te houden tijdens de COVID-periode. “Door het betalen van deze laatste termijn is Winair volledig schuldenvrij, financieel gezond en klaar voor nieuwe inspanningen”, zegt Hans van de Velde, CEO van Winair.

De totale lening bedroeg 4,5 miljoen dollar. Samen met de SSRP die zij van de regering van Sint-Maarten ontvingen, kon de maatschappij overleven.

De CEO van Winair zegt in reactie dat het ging om cruciale hulp, die ‘Winair niet alleen geholpen heeft bij het overwinnen van de hindernissen die de pandemie met zich meebrengt, maar ons ook in staat heeft gesteld een sterker en veerkrachtiger organisatorisch raamwerk te cultiveren.’

Een integrale voorwaarde van de leningsovereenkomst was het behouden van minimaal twee vluchten naar Saba en Sint-Eustatius. Winair stelt dat zij niet alleen aan deze eis heeft voldaan, maar deze zelfs heeft overtroffen.

“Het afgelopen jaar hebben we op bepaalde dagen van de week met succes tot vier vluchten per dag uitgevoerd. Vooruitkijkend naar 2024 hebben we plannen om het grootste deel van het jaar vier dagelijkse vluchten uit te voeren, wat onze inzet onderstreept om deze vitale routes te bedienen en de regionale connectiviteit te bevorderen”, aldus Van de Velde.