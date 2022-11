Winair breidt vloot uit

SIMPSON BAY – Winair heeft twee vliegtuigen aangekocht. Het gaat om twee ATR vliegtuigen uit de 42-500-serie. Het eerste vliegtuig wordt in maart 2023 geleverd. Het tweede ATR-vliegtuig komt een maand later, in april 2023.

De eerste ATR gaat vliegen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Dominica en Port au Prince. Het tweede toestel vliegt op Antigua, Tortola, St. Lucia en Barbados. Uit verder analyses moet blijken hoe de toestellen ingezet gaan worden naar eventuele andere bestemmingen.

De groei van Winair komt na zes jaar ACMI-lease-partnerschap met Air Antilles Airlines, gevestigd in Guadeloupe. De ACMI-lease demonstreerde de levensvatbaarheid van de ATR-operatie en creëerde deze kans voor de groei van Winair.

Specificaties

De ATR 42-500 is een regionaal turbopropvliegtuig voor de korte afstand met een capaciteit van 42 passagiers, geproduceerd door Avions de Transport Regional (ATR), een joint venture tussen het Franse ruimtevaartbedrijf Aérospatiale en Italiaans luchtvaartconglomeraat Aeritalia. De ATR 42-500-serie werd tussen 1994 en 2012 door het bedrijf gebouwd.

Samenwerking

“Onze samenwerking met Air Antilles zal blijven evolueren, waardoor de routestructuur van Winair en Air Antilles in het Caribisch gebied wordt versterkt, en ook wordt gezorgd voor gemeenschappelijke vloottypes”, aldus Michael Cleaver, president van Winair.

Dit luidt volgens de maatschappij een nieuw tijdperk in voor Winair, de nationale luchtvaartmaatschappij van Sint Maarten, die al drie ATR-vliegtuigen exploiteert.

“De voorbereiding en planning heeft één jaar van intensieve analyse en studies gekost om ervoor te zorgen dat dit het beste vliegtuig was voor de toekomstige groei van WINAIR. Dit strategisch plan heeft de steun en goedkeuring van de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Winair” zegt Cleaver.

Personeel

De uitbreiding van de vloot van Winair vraagt ​​om extra gekwalificeerd personeel, waar mogelijk worden lokale medewerkers/bewoners ingezet. De opleiding van bestaand vlieg- en onderhoudspersoneel en de hercertificering van extra personeel zijn aan de gang.