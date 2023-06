WINAIR hervat vluchten naar Curaçao en Bonaire

PHILIPSBURG – Luchtvaartmaatschappij Winair hervat vanaf juli 20223 de vluchten van Sint Maarten naar Curaçao en Bonaire, zo maakt de maatschappij woensdag bekend. Tweemaal per week zal er een ATR 42, met capaciteit voor 48 passagiers, ingezet worden op de route. Voor de coronacrisis werden deze vluchten al uitgevoerd, maar moesten toen noodgedwongen stopgezet worden.

“We zijn er trots op dat we straks de enige luchtvaartmaatschappij zijn die alle zes eilanden in Caribisch Nederland bedienen”, zegt Winair-directeur Michael Cleaver. De herstart van de lijndienst wordt met open armen ontvangen op de eilanden. Maarten van der Scheer, de Nederlandse CEO van Bonaire International Airport, noemt de terugkeer van Winair een positieve ontwikkeling. “Er is een grote vraag naar inter-eiland verkeer. Deze routes zullen gemeenschappen, bedrijven, families en vrienden opnieuw met elkaar verbinden.”

Vanaf 6 juli zullen er elke donderdag en zondag vluchten zijn. Vlucht WM803 vertrekt om 8.30 uur van Sint-Maarten, landt om 10.50 uur op Curaçao, om vervolgens om 11.30 uur door te vliegen naar Bonaire, waar het om 12.10 uur zal aankomen. In omgekeerde volgorde vertrekt vlucht WM804 om 12.40 uur van Bonaire naar Curaçao, waar het om 13.20 uur aankomt, om vervolgens om 14.00 uur weer richting Sint-Maarten te vertrekken, waar het om 16.20 uur zal landen.